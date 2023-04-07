У Німеччині зафіксувала близько 6000 злочинів, пов'язаних з війною в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. З початку війни рф проти України в лютому 2022 року в Німеччині зареєстровано близько 6 тис. злочинів, пов’язаних з війною. Зафіксовано пошкодження майна, образи, погрози, а також фізичні напади, повідомляє німецька газета Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на Федеральне управління кримінальної поліції (BKA), пише УНН.
Деталі
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Німеччині, як вказано, зареєстровано близько 6000 кримінальних правопорушень у зв'язку з війною.
За даними Федерального відомства кримінальної поліції, у перші два тижні війни злочини були переважно спрямовані проти росії. Однак в останні місяці переважають злочини з "антиукраїнськими намірами".
Згідно з даними, зафіксовані правопорушення включають пошкодження майна, образи, погрози, а також фізичні напади.
Понад третину всіх правопорушень було зареєстровано за перші 13 тижнів війни, тобто в період з 24 лютого 2022 року до кінця травня 2022 року.
Доповнення
За даними Альянсу українських організацій, в Берліні з 24 лютого минулого року було зареєстровано 3250 злочинів проти українців. Нападів з тілесними ушкодженнями у 2,5 раза більше, ніж проти інших груп.
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