В Германии зафиксировала около 6000 преступлений, связанных с войной в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала войны рф против Украины в феврале 2022 года в Германии зарегистрировано около 6 тыс. преступлений, связанных с войной. Зафиксировано повреждение имущества, оскорбления, угрозы, а также физические нападения, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на Федеральное управление криминальной полиции (BKA), пишет УНН.
Детали
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Германии, как указано, зарегистрировано около 6000 уголовных правонарушений в связи с войной.
По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в первые две недели войны преступления были преимущественно направлены против россии. Однако в последние месяцы преобладают преступления с "антиукраинскими намерениями".
Согласно данным, зафиксированные правонарушения включают повреждение имущества, оскорбления, угрозы, а также физические нападения.
Более трети всех правонарушений было зарегистрировано за первые 13 недель войны, то есть в период с 24 февраля 2022 года до конца мая 2022 года.
Дополнение
По данным Альянса украинских организаций, в Берлине с 24 февраля прошлого года было зарегистрировано 3250 преступлений против украинцев. Нападений с телесными повреждениями в 2,5 раза больше, чем против других групп.
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