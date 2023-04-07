В Германии зафиксировала около 6000 преступлений, связанных с войной в Украине

Детали

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Германии, как указано, зарегистрировано около 6000 уголовных правонарушений в связи с войной.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в первые две недели войны преступления были преимущественно направлены против россии. Однако в последние месяцы преобладают преступления с "антиукраинскими намерениями".

Согласно данным, зафиксированные правонарушения включают повреждение имущества, оскорбления, угрозы, а также физические нападения.

Более трети всех правонарушений было зарегистрировано за первые 13 недель войны, то есть в период с 24 февраля 2022 года до конца мая 2022 года.

Дополнение

По данным Альянса украинских организаций, в Берлине с 24 февраля прошлого года было зарегистрировано 3250 преступлений против украинцев. Нападений с телесными повреждениями в 2,5 раза больше, чем против других групп.

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