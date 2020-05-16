У Нідерландах коронавірус виявили у трьох котів та собаки

"Собака та троє котів у Нідерландах були заражені новим коронавірусом. Це перші підтверджені випадки, що стосуються домашніх улюбленців в країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що собака була заражена його власником.

"Пацієнти з COVID-19 повинні уникати контакту зі своїми домашніми улюбленцями. Хворих тварин, які мали контакти з людьми із COVID-19, потрібно ізолювати, наскільки це можливо", - повідомляє видання.

Нагадаємо, у США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом собаки.