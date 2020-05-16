У Нідерландах коронавірус виявили у трьох котів та собаки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Нідерландах коронавірус виявили у трьох котів та собаки, які, ймовірно, заразилися від своїх господарів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Собака та троє котів у Нідерландах були заражені новим коронавірусом. Це перші підтверджені випадки, що стосуються домашніх улюбленців в країні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що собака була заражена його власником.
"Пацієнти з COVID-19 повинні уникати контакту зі своїми домашніми улюбленцями. Хворих тварин, які мали контакти з людьми із COVID-19, потрібно ізолювати, наскільки це можливо", - повідомляє видання.
Нагадаємо, у США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом собаки.