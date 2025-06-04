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У Нідерландах дитина впала в кому після вживання мармеладу з канабісом

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

В Алмело, Нідерланди, дитина потрапила в кому після вживання мармеладу з ТГК. Двох дітей госпіталізували із запамороченням та головним болем, але їхньому життю нічого не загрожує.

У Нідерландах дитина впала в кому після вживання мармеладу з канабісом

У Нідерландах дитина опинилася в комі після споживання мармеладу, що містив психоактивну речовину із складу канабісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegraaf.

Деталі

Інцидент стався в муніципалітеті Алмело, на сході Нідерландів.

Двох дітей доставили до лікарні. Дитину, яка перебувала у важкому стані, перевели до іншого, більш спеціалізованого закладу.

Діти скаржилися на запаморочення та сильний головний біль. Аналізи показали наявність у крові дітей тетрагідроканабінолу (THC) – психоактивної речовини, яка входить до складу канабісу.

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Додатково

Поліція повідомила, що діти знайшли ці солодощі в одній з квартир, і немає доказів того, що їм навмисно дали ці продукти.

Постраждалі діти виписані з лікарні та почуваються добре.

У вівторок увечері компанія-виробник цукерок Haribo заявила, що з полегшенням почула, що діти одужали і почуваються добре. Виробник цукерок заявив, що робить усе можливе, щоб підтримати владу в розслідуванні.

Оскільки володіння такими продуктами не є кримінальним злочином, розслідування завершено.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НПНовини Світу
Нідерланди
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