В Нидерландах ребенок впал в кому после употребления мармелада с каннабисом
Киев • УНН
В Алмело, Нидерланды, ребенок попал в кому после употребления мармелада с ТГК. Двоих детей госпитализировали с головокружением и головной болью, но их жизни ничего не угрожает.
В Нидерландах ребенок оказался в коме после употребления мармелада, содержащего психоактивное вещество из состава каннабиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegraaf.
Детали
Инцидент произошел в муниципалитете Алмело, на востоке Нидерландов.
Двое детей были доставлены в больницу. Ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, был переведен в другое, более специализированное учреждение.
Дети жаловались на головокружение и сильную головную боль. Анализы показали наличие в крови детей тетрагидроканнабинола (THC) – психоактивного вещества, входящего в состав каннабиса.
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Полиция сообщила, что дети нашли эти сладости в одной из квартир, и нет доказательств того, что им намеренно дали эти продукты.
Пострадавшие дети выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо.
Во вторник вечером компания-производитель конфет Haribo заявила, что с облегчением услышала, что дети выздоровели и чувствуют себя хорошо. Производитель конфет заявил, что делает все возможное, чтобы поддержать власти в расследовании.
Поскольку владение такими продуктами не является уголовным преступлением, расследование завершено.
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