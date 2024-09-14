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У неділю в Україні не планують відключення електроенергії

У неділю в Україні не планують відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 21961 перегляди

Укренерго повідомило, що 15 вересня не застосовуватимуть графік погодинних відключень електроенергії. Потужні електроприлади можна використовувати цілодобово.

У неділю 15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть

- йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.

Нагадаємо

Як повідомили у Міненерго, у суботу в Україні також не відключали електроенергію.

Проте, через погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у 5 областях, енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів.

Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30.08.24, 10:24 • 31243 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

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