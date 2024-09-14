У неділю в Україні не планують відключення електроенергії
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що 15 вересня не застосовуватимуть графік погодинних відключень електроенергії. Потужні електроприлади можна використовувати цілодобово.
У неділю 15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть
В компанії зазначили, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.
Нагадаємо
Як повідомили у Міненерго, у суботу в Україні також не відключали електроенергію.
Проте, через погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у 5 областях, енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів.
Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30.08.24, 10:24 • 31243 перегляди