В Україні сьогодні не планують відключення світла, через негоду знеструмлено 71 населений пункт

Сьогодні, 14 вересня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії. Через несприятливі погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у 5 областях. Про це повідомили у суботу в Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго - йдеться у повідомленні Міненерго.

Як повідомляється, минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії та Польщі. Тому у відомстві закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Погодні умови

Як повідомляється, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлювались абоненти у 29 населених пунктах у Тернопільській області, 26 населених пунктах у Хмельницькій області, 8 населених пунктах у Чернівецькій області, 6 населених пунктах у Чернігівській області та 2 населених пунктах у Черкаській області.

Стан мереж

Центральний регіон: через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги та застосування аварійних графіків відключень. Живлення відновлено.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Під час огляду виявлено обрив проводів та сліди низової пожежі. Також внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на одній із підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Північний регіон: внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі.

Південно-східний регіон: з технологічних причин відключалась повітряна лінія, що призвело до зменшення напруги на об’єкті ВДЕ. Споживачі не знеструмлювались.

Надзвичайні ситуації

Сумська область: під час ремонтних робіт 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом, коли наблизився на небезпечну відстань до електричного обладнання.

Знеструмлення

Минулої доби енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 572 населених пункти.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1537 МВт.

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