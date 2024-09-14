В Україні сьогодні не планують відключення світла, через негоду знеструмлено 71 населений пункт

ukenru
10:16 • 27172 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 57769 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 123718 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 167516 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 240791 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 160358 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138559 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127739 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 187539 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77280 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 104804 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107113 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

05:48 • 40404 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 77865 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 53779 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107087 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 240748 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 187517 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 218977 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 550189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 7260 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 12800 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 20350 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 32662 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36129 перегляди
Актуальне
В Україні сьогодні не планують відключення світла, через негоду знеструмлено 71 населений пункт

В Україні сьогодні не планують відключення світла, через негоду знеструмлено 71 населений пункт

Київ • УНН

 • 28237 перегляди

Міненерго повідомило, що сьогодні в Україні не планують відключення електроенергії. Через погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у 5 областях, енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів.

Сьогодні, 14 вересня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії. Через несприятливі погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у 5 областях. Про це повідомили у суботу в Міненерго, передає УНН

Генерація та споживання 

Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго

- йдеться у повідомленні Міненерго.

Як повідомляється, минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії та Польщі. Тому у відомстві закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. 

Погодні умови 

Як повідомляється, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлювались абоненти у 29 населених пунктах у Тернопільській області, 26 населених пунктах у Хмельницькій області, 8 населених пунктах у Чернівецькій області, 6 населених пунктах у Чернігівській області та 2 населених пунктах у Черкаській області. 

Стан мереж

Центральний регіон: через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги та застосування аварійних графіків відключень. Живлення відновлено.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Під час огляду виявлено обрив проводів та сліди низової пожежі. Також внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на одній із підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Північний регіон: внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі.

Південно-східний регіон: з технологічних причин відключалась повітряна лінія, що призвело до зменшення напруги на об’єкті ВДЕ. Споживачі не знеструмлювались.

Надзвичайні ситуації

Сумська область: під час ремонтних робіт 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом, коли наблизився на небезпечну відстань до електричного обладнання. 

Знеструмлення

Минулої доби енергетики відновили живлення для 22 912 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 572 населених пункти.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1537 МВт.

Армія рф вдарила по енергооб'єкту на Сумщині: загинув працівник підприємства, ще 7 поранені - Міненерго 14.09.24, 10:42 • 26172 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86