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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине сегодня не планируют отключение света, из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 08:06  •  8205 просмотра

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Минэнерго сообщило, что сегодня в Украине не планируют отключения электроэнергии. Из-за погодных условий обесточен 71 населенный пункт в 5 областях, энергетики восстановили питание для 22 912 потребителей.

Сегодня, 14 сентября, в Украине не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 71 населенный пункт в 5 областях. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, передает УНН

Генерация и потребление 

Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго

- говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщается, за прошедшие сутки украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии, Румынии и Польши. Поэтому в ведомстве призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. 

Погодные условия 

Как сообщается, в результате неблагоприятных погодных условий обесточивались абоненты в 29 населенных пунктах в Тернопольской области, 26 населенных пунктах в Хмельницкой области, 8 населенных пунктах в Черновицкой области, 6 населенных пунктах в Черниговской области и 2 населенных пунктах в Черкасской области. 

Состояние сетей

Центральный регион: из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и применению аварийных графиков отключений. Питание восстановлено.

Южный регион: по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. При осмотре обнаружен обрыв проводов и следы низового пожара. Также в результате технологических нарушений выключалось оборудование на одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

Северный регион: в результате технологических нарушений отключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители.

Юго-восточный регион: по технологическим причинам отключалась воздушная линия, что привело к уменьшению напряжения на объекте ВИЭ. Потребители не обесточивались.

Чрезвычайные ситуации

Сумская область: во время ремонтных работ 49-летний электромонтер получил смертельное поражение током, когда приблизился на опасное расстояние к электрическому оборудованию. 

Обесточивание

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 22 912 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 572 населенных пункта.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1537 МВт.

Армія рф вдарила по енергооб'єкту на Сумщині: загинув працівник підприємства, ще 7 поранені - Міненерго 14 сентября 2024, 07:42 • 15116 просмотров

Татьяна Краевская

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