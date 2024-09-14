В воскресенье в Украине не планируют отключение электроэнергии

В воскресенье 15 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 15 сентября, меры ограничения потребления применяться не будут - говорится в сообщении.

В компании отметили, что пользоваться мощными электроприборами можно в течение всех суток.

Напомним

Как сообщили в Минэнерго, в субботу в Украине также не отключали электроэнергию.

Однако, из-за погодных условий обесточен 71 населенный пункт в 5 областях, энергетики восстановили питание для 22 912 потребителей.

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