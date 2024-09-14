В воскресенье в Украине не планируют отключение электроэнергии
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что 15 сентября не будут применять график почасовых отключений электроэнергии. Мощные электроприборы можно использовать круглосуточно.
В воскресенье 15 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Завтра, 15 сентября, меры ограничения потребления применяться не будут
В компании отметили, что пользоваться мощными электроприборами можно в течение всех суток.
Напомним
Как сообщили в Минэнерго, в субботу в Украине также не отключали электроэнергию.
Однако, из-за погодных условий обесточен 71 населенный пункт в 5 областях, энергетики восстановили питание для 22 912 потребителей.
Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30 августа 2024, 07:24 • 31022 просмотра