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У НБУ назвали причини уповільнення інфляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Зниженню інфляції у липні сприяло більш повільне зростання цін на продукти харчування завдяки розширенню їх пропозиції. Крім того, менш суттєво зросли ціни на окремі непродовольчі товари у результаті зміцнення курсу гривні до валют країн — торговельних партнерів, яке відбувалось у попередні місяці. Про це заявили в НБУ, передає УНН.

У НБУ назвали причини уповільнення інфляції

“У липні 2018 року тривало уповільнення споживчої інфляції — до 8,9% у річному вимірі (порівняно з 9,9% у червні). Цьому сприяло уповільнення зростання цін на продукти харчування завдяки відчутному розширенню їх пропозиції. Крім того, менш суттєво зросли ціни на окремі непродовольчі товари у результаті зміцнення курсу гривні до валют країн — торговельних партнерів у попередні місяці”, — повідомили в Нацбанку.

  • Зокрема, меншими темпами зростали ціни на продукти харчування з високим ступенем обробки (до 10,6% у річному вимірі). Тривало уповільнення зростання цін на вироби з м’яса та молочні продукти, у тому числі на вершкове масло.
  • Менші темпи зростання цін продемонстрували і непродовольчі товари, зокрема одяг та взуття й інші товари (деякі ліки, окремі види дрібної побутової техніки, мобільні телефони та телевізори).
  • Також знижувалися темпи зростання вартості послуг (до 13,8% у річному вимірі). Так, зростання вартості послуг закладів громадського харчування уповільнилося завдяки зниженню темпів зростання цін на продукти харчування. Крім того, тривало уповільнення зростання тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій. Водночас через подальший тиск з боку споживчого попиту прискорилося зростання вартості послуг закладів по особистому догляду, послуг пов’язаних з тимчасовим проживанням, окремих побутових послуг тощо.
  • Темпи зростання цін на сирі продукти харчування в липні суттєво знизилися (до 1% у річному вимірі). Найбільший внесок у таке сповільнення мало зниження цін на овочі та фрукти. Крім того, зниження світових цін на м’ясо та скорочення експорту свинини та яловичини сприяло уповільненню зростання цін на сире м’ясо в Україні. Під впливом таких же причин також знизилися темпи зростання цін на молоко. Водночас вищими темпами зростали ціни на яйця внаслідок значного зовнішнього попиту та зростання експортних цін.
  • Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося (до 13,8% у річному вимірі). Зокрема, збільшилися темпи зростання вартості послуг міського транспорту в результаті підвищення тарифів на проїзд у Києві. Крім того, прискорилося зростання тарифів на водопостачання та каналізацію через їх підвищення в окремих містах. Попри сповільнення, ціни на тютюнові вироби надалі зростали високими темпами.
  • Зростання цін на паливо прискорилося (до 19% у річному вимірі), у тому числі внаслідок суттєвого підвищення цін на скраплений газ.

“Попри послаблення тиску з боку цін на продукти харчування та окремі непродовольчі товари, фундаментальний інфляційний тиск залишається високим на тлі стійкого споживчого попиту. Водночас монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити збереження динаміки споживчої інфляції у відповідності до прогнозу НБУ (8,9% на кінець 2018 року)”, — зауважили в НБУ.

Нагадаємо, за результатами семи місяців 2018 року споживча інфляція сягнула 12,1% у відповідності до аналогічного періоду минулого року.

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