У НАТО підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ

Під час засідання українською стороною була надана інформація, що сприяла кращому розумінню союзниками правових аспектів зусиль України, спрямованих на повернення Криму, розв’язання за допомогою міжнародно-правових інструментів безпекової ситуації у регіоні Чорного та Азовського морів, а також правових заходів, вживаних Україною з метою звільнення українських моряків і суден, захоплених Росією 25 листопада 2018 р.

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У відповідь представники Північноатлантичного Альянсу висловили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, одностайно наголосили на незаконності захоплення Криму та підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ з метою забезпечення безпеки і свободи судноплавства у регіоні Чорного та Азовського морів та Керчинській протоці, а також негайного звільнення українських суден та екіпажів.

Під час зустрічі з Головним юридичним радником НАТО С.Хіллом О.Зеркаль обговорила безпекову ситуацію в регіоні Чорного та Азовського морів, а також подальші кроки співробітництва України з Альянсом у правовій сфері.

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Раніше глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.