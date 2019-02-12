Голова ОБСЄ і Держсекретар США обговорили допомогу Україні та агресію РФ

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держсекретар США Майк Помпео, Міністр закордонних справ Словаччини і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак провели зустріч в Братиславі, де обговорили численні двосторонні питання, включаючи підтримку України. Про це міністри заявили під час спільного брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Я дуже радий вітати тут сьогодні мого колегу, державного секретаря США Майка Помпео. І я радий, що в той час, коли багато говориться про трансатлантичні суперечки, наші американські партнери виявляють реальний інтерес до подій в ЄС, обговорюють з нами і прислухаються до нашої думку про події в ЄС та сусідніх країнах, і - таких як Україна, Західні Балкани чи країни східного партнерства", - сказав Лайчак.

Він зазначив, що під час зустрічі з Держсекретарем США поінформував його про пріоритети ОБСЄ під час головування Словаччини.

"Я повідомив йому, як ми можемо співпрацювати, чого ми можемо досягти протягом цього року, особливо коли мова йде про Україну, країни Східного партнерства або Західнф Балкани. Ми також звернули увагу на розвиток подій в цих країнах", - зазначив він.

За словами Лайчака, Словаччина і США співпрацюють у багатьох областях, починаючи з партнерства в НАТО.

"Хочу відзначити, що ми розробляємо спільні проекти, в рамках допомоги з метою розвитку і сприяння на перехідних етапах, і особливо в регіонах, які є пріоритетними регіонами нашої зовнішньої політики, таких як Україна, Молдова, Західні Балкани", - заявив глава ОБСЄ.

Помпео, в свою чергу, подякував колезі і словацькій стороні за теплий прийом. Він зазначив, що США пишаються тим, що були частиною успіху Словаччини.

"Історія і досвід Словаччини під радянським пануванням, ваше географічне положення в Центральній Європі і ваша демократія, дають можливість вашій країні професійно оцінити агресивну роль, яку Росія продовжує грати в регіоні. Ми бачимо це зараз дуже чітко в Україні, де триває незаконна анексія Росії, а її війна на сході триває майже п'ять років", - заявив Держсекретар.

Нагадаємо, Державний секретар США Майк Помпео під час прес-брифінгу з угорським міністром закордонних справ Петером Сийярто в Будапешті закликав Угорщину підтримати Україну і не давати президенту РФ вбивати клин між країнами НАТО і партнерами.

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