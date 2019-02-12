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Глава ОБСЕ и Госсекретарь США обсудили помощь Украине и агрессию РФ

Киев  •  УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео, Министр иностранных дел Словакии и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак провели встречу в Братиславе, где обсудили многочисленные двусторонние вопросы, включая поддержку Украины. Об этом министры заявили во время общего брифинга, передаёт корреспондент УНН.

"Я очень рад приветствовать здесь сегодня моего коллегу, государственного секретаря США Майка Помпео. И я рад, что в то время, когда много говорится о трансатлантических спорах, наши американские партнеры проявляют реальный интерес к событиям в ЕС, обсуждают с нами и прислушиваются к нашему мнению о событиях в ЕС и соседних странах, и - таких как Украина, Западные Балканы или страны восточного партнерства", – сказал Лайчак.

Он отметил, что во время встречи с Госсекретарём США проинформировал его о приоритетах ОБСЕ во время председательства Словакии.

"Я сообщил ему, как мы можем сотрудничать, чего мы можем достичь в течение этого года, особенно когда речь идет об Украине, странах Восточного партнерства или Западных Балканах. Мы также обратили внимание на развитие событий в этих странах", - отметил он.

По словам Лайчака, Словакия и США сотрудничают во многих областях, начиная с партнёрства в НАТО.

"Хочу отметить, что мы разрабатываем совместные проекты, в рамках помощи в целях развития и содействия на переходных этапах, и особенно в регионах, которые являются приоритетными регионами нашей внешней политики, таких как Украина, Молдова, Западные Балканы", - заявил глава ОБСЕ.

Помпео, в свою очередь, поблагодарил коллегу и словацкую сторону за теплый прием. Он отметил, что США гордятся тем, что были частью успеха Словакии.

"История и опыт Словакии под советским господством, ваше географическое положение в Центральной Европе и ваша демократия, дают возможность вашей стране профессионально оценить агрессивную роль, которую Россия продолжает играть в регионе. Мы видим это сейчас очень четко в Украине, где продолжается незаконная аннексия России, а ее война на востоке длится почти пять лет", - заявил Госсекретарь.

Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-брифинга с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Будапеште призвал Венгрию поддержать Украину и не давать президенту РФ вбивать клин между странами НАТО и партнерами. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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