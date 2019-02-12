Глава ОБСЕ и Госсекретарь США обсудили помощь Украине и агрессию РФ

"Я очень рад приветствовать здесь сегодня моего коллегу, государственного секретаря США Майка Помпео. И я рад, что в то время, когда много говорится о трансатлантических спорах, наши американские партнеры проявляют реальный интерес к событиям в ЕС, обсуждают с нами и прислушиваются к нашему мнению о событиях в ЕС и соседних странах, и - таких как Украина, Западные Балканы или страны восточного партнерства", – сказал Лайчак.

Он отметил, что во время встречи с Госсекретарём США проинформировал его о приоритетах ОБСЕ во время председательства Словакии.

"Я сообщил ему, как мы можем сотрудничать, чего мы можем достичь в течение этого года, особенно когда речь идет об Украине, странах Восточного партнерства или Западных Балканах. Мы также обратили внимание на развитие событий в этих странах", - отметил он.

По словам Лайчака, Словакия и США сотрудничают во многих областях, начиная с партнёрства в НАТО.

"Хочу отметить, что мы разрабатываем совместные проекты, в рамках помощи в целях развития и содействия на переходных этапах, и особенно в регионах, которые являются приоритетными регионами нашей внешней политики, таких как Украина, Молдова, Западные Балканы", - заявил глава ОБСЕ.

Помпео, в свою очередь, поблагодарил коллегу и словацкую сторону за теплый прием. Он отметил, что США гордятся тем, что были частью успеха Словакии.

"История и опыт Словакии под советским господством, ваше географическое положение в Центральной Европе и ваша демократия, дают возможность вашей стране профессионально оценить агрессивную роль, которую Россия продолжает играть в регионе. Мы видим это сейчас очень четко в Украине, где продолжается незаконная аннексия России, а ее война на востоке длится почти пять лет", - заявил Госсекретарь.

Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-брифинга с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Будапеште призвал Венгрию поддержать Украину и не давать президенту РФ вбивать клин между странами НАТО и партнерами.