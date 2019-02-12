В НАТО подтвердили готовность продолжать давление на РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля УНН. На сегодняшнем заседании Комиссии Украина-НАТО, посвященном рассмотрению правовых аспектов восстановления суверенитета и защиты законных интересов Украины в регионе Черного и Азовского морей и обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе, представители НАТО подтвердили готовность продолжать давление на РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО в Facebook.
Во время заседания украинской стороной была предоставлена информация, которая способствовала лучшему пониманию союзниками правовых аспектов усилий Украины, направленных на возвращение Крыма, решение с помощью международно-правовых инструментов ситуации безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также правовых мер, применяемых Украиной с целью освобождения украинских моряков и судов, захваченных Россией 25 ноября 2018 года.
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В ответ представители Североатлантического альянса выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, единодушно отметили незаконность захвата Крыма и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с целью обеспечения безопасности и свободы судоходства в регионе Черного и Азовского морей и Керченского пролива, а также немедленного освобождения украинских судов и экипажей.
Во время встречи с Главным юридическим советником НАТО С.Хиллом Е.Зеркаль обсудила безопасность в регионе Черного и Азовского морей, а также дальнейшие шаги сотрудничества Украины с НАТО в правовой сфере.
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Ранее главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.