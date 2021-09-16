“У нас в країні правовий нігілізм в моді”: Степанов про примусову вакцинацію

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“По перше, у нас правовий нігілізм у моді. В нас в країні не існує можливості примусово когось вакцинувати. Щоб це робити — треба внести зміни у законодавство. Для того, щоб робити примусову вакцинацію — треба змінити законодавство. Я ще раз наголошую, люди повинні знати від чого захищає вакцина — це все комунікація, яка має бути не тільки на центральному рівні а і дійти до кожного села. Наступне — ми відразу передбачали, людина, яка перехворіла від початку хвороби не пройшло 6 місяців, вона повинна мати ці зелені сертифікати. Чому зараз це упустили — мені це не відомо, це абсурд. Навіщо її примушувати вакцинуватися”, — заявив Степанов.

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Щодо зростання кількості хворих на коронавірус, Степанов заявив, що українці раптом вирішили, що як тільки розпочалася масова вакцинація, можна скасовувати елементарні правила карантину.