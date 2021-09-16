"У нас в стране правовой нигилизм в моде": Степанов о принудительной вакцинации

Детали

“Во-первых, у нас правовой нигилизм в моде. У нас в стране не существует возможности принудительно кого-либо вакцинировать. Чтобы это делать — надо внести изменения в законодательство. Для того чтобы делать принудительную вакцинацию, нужно изменить законодательство. Я еще раз подчеркиваю, люди должны знать от чего защищает вакцина — это всего коммуникация, которая должна быть не только на центральном уровне, а и дойти до каждого села. Следующее — мы сразу предполагали, человек, который переболел от начала болезни не прошло 6 месяцев, она должна иметь эти зеленые сертификаты. Почему сейчас это упустили — мне это не известно, это абсурд. Зачем его заставлять вакцинироваться”, — заявил Степанов.

Детали

По росту количества больных коронавирус, Степанов заявил, что украинцы вдруг решили, что как только началась массовая вакцинация, можно отменить элементарные правила карантина.