У МЗС засудили різку ескалацію на Донбасі напередодні “виборів”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило різку ескалацію бойових дій на території окупованого Донбасу напередодні так званих “виборів” в ОРДЛО, призначених бойовиками на 11 листопада. Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“Різке загострення Росії та її ставлеників на окупованому Донбасу перед фейковими виборами. Двоє українських військовослужбовців загинули в бою. Спочивайте з миром. Росія потребує війни, Україна хоче миру”, — написала речниця.
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Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали смертельні поранення.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.