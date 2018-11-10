В МИД осудили резкую эскалацию на Донбассе накануне "выборов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило резкую эскалацию боевых действий на территории оккупированного Донбасса накануне так называемых "выборов" в ОРДЛО, назначенных боевиками на 11 ноября. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Резкое обострение России и ее ставленников на оккупированном Донбассе перед фейковыми выборами. Двое украинских военнослужащих погибли в бою. Покойтесь с миром. Россия нуждается в войне, Украина хочет мира", - написала пресс-секретарь.
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Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.