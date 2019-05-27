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У МЗС КНДР назвали радника Трампа з нацбезпеки "фанатиком війни"

У МЗС КНДР назвали радника Трампа з нацбезпеки "фанатиком війни"

Київ • УНН

 • 10761 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон є фанатиком війни, дії якого руйнують мир і безпеку. Про це йдеться в коментарі речника МЗС КНДР, опублікованому в понеділок Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК), передає УНН.

Відзначається, що коментар зовнішньополітичного відомства КНДР пов'язаний з недавньою заявою Болтона про те, що проведені в травні військові навчання КНДР з запуском тактичних ракет порушили резолюції Ради Безпеки ООН.

"Болтон відомий як фанатик війни, який раніше називав нашу країну "віссю зла" і був розробником різних провокаційних стратегій (проти КНДР), у тому числі з нанесення превентивних військових ударів і по насильницькій зміні державного ладу, - підкреслюється в коментарі. - Болтон заслуговує того, щоб його називали помічником президента з руйнування світу і безпеки, а не радником, які працюють для створення безпеки".

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Представник МЗС КНДР також підкреслив, що запуски тактичних ракет, які були проведені в республіці на початку травня, були рутинною підготовкою військ, які не були націлені на кого-небудь, не становили загрози для сусідніх країн і були правом суверенної держави на забезпечення власної оборони.

Раніше Болтон в ході візиту в Токіо назвав недавні ракетні пуски в КНДР однозначним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, але при цьому зазначив, що продовження переговорів Вашингтона і Пхеньяну про врегулювання ситуації на Корейському півострові все ще можливо.

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Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував занепокоєння з приводу військових навчань, які проводила КНДР, а також зізнався, що посміхнувся, коли дізнався про критичні висловлювання на адресу його політичного противника і колишнього віце-президента США Джо Байдена в Пхеньяні.

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