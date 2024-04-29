У МЗС дали роз’яснення щодо заяв про нібито частковий відступ від конвенції з прав людини

Нещодавно в медіа з’явилася інформація, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що це регулярна практика, яка проводиться з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням в Україні воєнного стану, передає УНН.

МЗС України періодично та на регулярній основі надсилає міжнародним організаціям підготовлену Міністерством юстиції України інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права. На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією рф проти України - повідомили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що це регулярна практика, яка проводиться з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням в Україні воєнного стану.

Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні. У квітні 2024 Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року. Всі зроблені Україною повідомлення щодо відступу від зобов'язань знаходяться у відкритому доступі - додали в МЗС.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України оновило перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні, і повідомив про це Єврораду.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Україна в квітні не призупинила захист прав, а навпаки прибрала застереження щодо обмеження низки прав.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україна у квітні не призупинила захист прав людини, а навпаки частково скасувала обмеження, які були застосовані раніше.