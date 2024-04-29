В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

Недавно в медиа появилась информация, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это регулярная практика, которая проводится с февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в Украине военного положения, передает УНН.

МИД Украины периодически и на регулярной основе направляет международным организациям подготовленную Министерством юстиции Украины информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах. Во исполнение положений Конвенции и Пакта, соответствующее информирование осуществляется нашим государством начиная с 2015 года в связи с вооруженной агрессией рф против Украины - сообщили в МИДе.

В министерстве подчеркнули, что это регулярная практика, которая проводится с февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в Украине военного положения.

Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года. Все сделанные Украиной сообщения об отступлении от обязательств находятся в открытом доступе - добавили в МИД.

Напомним

Министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, в отношении которых могут быть ограничены люди в Украине, и сообщило об этом Евросовету.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Украина в апреле не приостановила защиту прав, а наоборот убрала оговорки по ограничению ряда прав.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украина в апреле не приостановила защиту прав человека, а наоборот частично отменила ограничения, которые были применены ранее.