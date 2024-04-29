В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  82929 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  112412 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  175807 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  153275 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185340 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160154 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142551 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126796 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97920 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86040 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

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Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

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Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  266611 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  263483 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  293467 просмотра

В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

Украина регулярно уведомляет международные организации об отступлениях от обязательств в области прав человека из-за российского вторжения и военного положения с февраля 2022 года, недавно обновив список ограниченных прав и свобод в апреле 2024 года.

Война •   •  3666 просмотра
В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.

Война •   •  6219 просмотра
АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

Четыре человека погибли и 28 получили ранения, в том числе двое детей, в результате российского ракетного обстрела Одессы, что стало поводом для уголовного расследования за нарушение законов и обычаев войны.

Война •   •  10190 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

На жителя москвы составили протокол за "дискредитацию" российской армии из-за его сине-желтых волос, когда он пришел заявить о краже в отделение полиции.

Война •   •  11114 просмотра
В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Четыре человека погибли, в том числе три женщины и один мужчина, и 28 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина, в результате российского ракетного удара по Одессе.

Война •   •  11211 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.

Война •   •  12135 просмотра
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Три человека погибли, 20 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, Украина.

Война •   •  13543 просмотра
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Россия строит аэродром с 1800-метровой взлетно-посадочной полосой в 75 км от украинской границы, способный принимать военно-транспортные самолеты Ил-76.

Война •   •  14403 просмотра
россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Россияне обстреляли село в Сумской области, полностью разрушив здание местной школы, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  14764 просмотра
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Война •   •  15275 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии