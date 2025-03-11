У Миколаєві правоохоронці запобігли теракту біля управління поліції
Київ • УНН
19-річну дівчину затримано при спробі закласти вибухівку біля обласного управління поліції в Миколаєві. За даними СБУ, теракт планувався на 7 березня 2025 року за завданням окупантів.
Правоохоронці затримали "на гарячому" ворожу колаборантку, яка 7 березня 2025 року мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю рф із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.
Окупанти планували дистанційно підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП), який дівчина повинна була непомітно залишити поблизу адмінбудівлі.
Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому". Вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.
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Було проведено обшуки: у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони.
- Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації;
- інший – для звʼязку із фігуранткою.
Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.
Дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації. Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.
Слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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