У Миколаєві правоохоронці запобігли теракту біля управління поліції

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34725 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56904 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59590 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 64104 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75616 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60544 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58708 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125955 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82775 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231486 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13642 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12904 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12086 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14782 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24747 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94329 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125963 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231495 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407509 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14808 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23468 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24294 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26205 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76558 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Миколаєві правоохоронці запобігли теракту біля управління поліції

Київ • УНН

 • 14300 перегляди

19-річну дівчину затримано при спробі закласти вибухівку біля обласного управління поліції в Миколаєві. За даними СБУ, теракт планувався на 7 березня 2025 року за завданням окупантів.

У Миколаєві правоохоронці запобігли теракту біля управління поліції

Правоохоронці затримали "на гарячому" ворожу колаборантку, яка 7 березня 2025 року мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю рф із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.

Окупанти планували дистанційно підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП), який дівчина повинна була непомітно залишити поблизу адмінбудівлі.

Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому". Вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Унаслідок терористичного удару в Сумах загинула людина - ОВА30.01.25, 02:19 • 34086 переглядiв

Було проведено обшуки: у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони.

  • Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації;
    • інший – для звʼязку із фігуранткою.

      Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

      Дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації. Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.

      - ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

      Слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

      Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих14.02.25, 15:55 • 26848 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Миколаїв
      Brent
      $65.34
      Bitcoin
      $82,344.00
      S&P 500
      $5,330.87
      Tesla
      $262.04
      Газ TTF
      $33.67
      Золото
      $3,113.64
      Ethereum
      $1,646.46