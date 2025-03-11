В Николаеве правоохранители предотвратили теракт у управления полиции

Правоохранители задержали "на горячем" вражескую коллаборантку, которая 7 марта 2025 года собиралась устроить теракт возле областного управления полиции.

Передает УНН с ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19-летнюю сообщницу рф из Николаева, которая по заданию врага должна была устроить теракт возле областного управления полиции 7 марта 2025 года.

Оккупанты планировали дистанционно подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ), которое девушка должна была незаметно оставить возле админздания.

Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции трагедии удалось избежать, а террористку задержать "на горячем". Она на такси прибыла к месту запланированного теракта.

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Были проведены обыски: у задержанной изъято взрывчатое вещество с зажигательной смесью и два мобильных телефона.

Установлено, что сообщница врага попала в его "поле зрения", когда искала быстрые заработки на Телеграм-каналах. Там ей предложили деньги в обмен на сотрудничество, а после согласия – предоставили пошаговые инструкции.

Девушка достала взрывчатку из заранее подготовленного укрытия и подключила к ней мобильный телефон для дистанционной активации. Чтобы замаскировать взрывчатку, она положила ее в бытовой пакет.