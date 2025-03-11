В Николаеве правоохранители предотвратили теракт у управления полиции
Киев • УНН
19-летнюю девушку задержали при попытке заложить взрывчатку у областного управления полиции в Николаеве. По данным СБУ, теракт планировался на 7 марта 2025 года по заданию оккупантов.
Правоохранители задержали "на горячем" вражескую коллаборантку, которая 7 марта 2025 года собиралась устроить теракт возле областного управления полиции.
Передает УНН с ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19-летнюю сообщницу рф из Николаева, которая по заданию врага должна была устроить теракт возле областного управления полиции 7 марта 2025 года.
Оккупанты планировали дистанционно подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ), которое девушка должна была незаметно оставить возле админздания.
Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции трагедии удалось избежать, а террористку задержать "на горячем". Она на такси прибыла к месту запланированного теракта.
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Были проведены обыски: у задержанной изъято взрывчатое вещество с зажигательной смесью и два мобильных телефона.
- Один из гаджетов оккупанты планировали использовать для удаленной детонации;
- другой – для связи с фигуранткой.
Установлено, что сообщница врага попала в его "поле зрения", когда искала быстрые заработки на Телеграм-каналах. Там ей предложили деньги в обмен на сотрудничество, а после согласия – предоставили пошаговые инструкции.
Девушка достала взрывчатку из заранее подготовленного укрытия и подключила к ней мобильный телефон для дистанционной активации. Чтобы замаскировать взрывчатку, она положила ее в бытовой пакет.
Следственные органы Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченный покушение на совершение террористического акта). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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