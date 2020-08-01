У МВС розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста"

"Полтавського терориста Романа Скрипника - ліквідовано. 01 серпня, близько 02.00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума, та виявив злочинця", - написав Геращенко.

Він додав, що у подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

Зазначається, що капітан Гума мав при собі табельну зброю. "З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл. Заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим", - написав заступник Арсена Авакова.

"У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях...", резюмував Геращенко.

Заступник очільника МВС подякував поліцейським та Нацгвардійцям, які були залучені до операції по пошуку та затриманню небезпечного злочинця.

Нагадаємо, раніше нацполіція повідомила про ліквідацію "полтавського терориста" під час спецоперації.

Раніше, 29 липня, Геращенко допускав, що “полтавський терорист”, ймовірно, міг накласти на себе руки.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.