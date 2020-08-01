В МВД рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста"

“Полтавский террорист Роман Скрипник — ликвидирован. 01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника” , - написал Геращенко.

Он добавил, что в дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Отмечается, что капитан Гума имел при себе табельное оружие. “С целью задержания злоумышленника введено в действие специальную полицейскую операцию „Гром“. Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД благодаря точному выстрелу. Заложник имел три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим”, — написал заместитель Арсена Авакова.

“У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...”, резюмировал Геращенко.

Заместитель главы МВД выразил благодарность полицейским и цацгвардейцам, которые были привлечены к операции по поиску и задержанию опасного преступника.

Напомним, ранее нацполиция сообщила о ликвидации “полтавского террориста” во время спецоперации.

Ранее, 29 июля, Геращенко допускал, что “полтавский террорист”, вероятно, мог покончить с собой.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобили, в направлении выезда из города.