У Музеї Революції Гідності заявили, що не можуть відзвітувати за 111 млн грн через дії Офісу Генпрокурора

“З кінця 2018 року по 2020 рік нами відправлено 35 листів у вищі органи влади і 24 в ГПУ, ДБР. Це говорить про те, що Музей відкрито інформував про цю патову ситуацію неможливості будівництва і порушував питання коштів… Попереджав неодноразово в листах про можливе завдання збитків з боку Генпрокуратури, яка пов’язана із затягуванням проведення слідчих дій. Адже із самого початку Генеральна прокуратура, зокрема, Управління спецрозслідувань, давали конкретні чіткі терміни завершення слідчих дій”, - сказав Ігор Пошивайло.

За словами юриста Національного музею Революції Гідності Дмитра Цвітненка, основними статтями витрат генпідрядника на будівництво меморіалу були закупівля лип та граніту.

“Це майже половина суми авансу, яка була сплачена нами генпідряднику. Липи і граніт знаходяться в Україні… Щодо 111 млн, по перше, не на всі 111 млн закуплені будівельні матеріали… Тобто, залишок на рахунку становить… Десь 22 млн грн зі 111. Решта суми так, це матеріали, і підготовчі роботи”, - сказав Дмитро Цвітненко.

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Він зазначив, що матеріали зберігаються у підрядника, а кошти були перераховані на рахунок підрядника у державному казначействі.

“До серпня 2021 року, ми мусимо прийняти виконані роботи. Для того, щоб відзвітуватися за кошти, сплачені в якості авансу. Тобто, грубо кажучи, ми сплатили 111 млн, після завершення викональних робіт підписуються акти виконаних робіт, які є підставою і поясненням, назвемо це так, куди були витрачені кошти. От акти виконаних робіт підтверджують їх використання. До закінчення цих робіт, а вони не проводяться, відповідно - ми не можемо підписати цей акт. Відповідно, ми не можемо відзвітувати за ці використані кошти. Що буде після 21 серпня - саме з цим питанням ми звертаємося і до… Офісу Генерального прокурора, і до Кабінету міністрів зокрема. Тому що неможливо заморозити цей об’єкт”, - додав Цвітненко.

Він зазначив, що заморозити об’єкт не можна, тому що були закуплені матеріали і вони готові будувати об’єкт.

“І жодних перепон крім арешту земельної ділянки не існує. Тому це питання, яке ми, на жаль, самостійно вирішити не можемо. Оскільки Кабінет міністрів визначив нас замовником будівництва - то саме до їх компетенції, я вважаю, належить вирішення цього питання: що робити далі з коштами, які сплачені, але відзвітувати за які неможливо, у зв’язку з тим, що будівельні роботи не проводяться", - додав юрист.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

У лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, що 19 листопада 2020 року до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.