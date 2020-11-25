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В Музее Революции Достоинства заявили, что не могут отчитаться за 111 млн грн из-за действий Офиса Генпрокурора

В Музее Революции Достоинства заявили, что не могут отчитаться за 111 млн грн из-за действий Офиса Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 16470 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Музей Революции Достоинства обвинил Генеральную прокуратуру Украины (ныне Офис Генерального прокурора - ред.) в затягивании следственных действий и аресте земельного участка, на котором должны были вестись работы по строительству Мемориала Героев Небесной Сотни. Из-за того, что строительство не ведется, Музей не может отчитаться, куда были потрачены 111 млн грн. Об этом во время пресс-конференции сказали генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло и юрист Дмитрий Цвитненко, передает корреспондент УНН.

"С конца 2018 по 2020 год нами отправлено 35 писем в высшие органы власти и 24 в ГПУ, ГБР. Это говорит о том, что Музей открыто информировал об этой патовой ситуации невозможности строительства и ставил вопрос средств ... предупреждал неоднократно в письмах о возможном нанесении ущерба со стороны Генпрокуратуры, которая связана с затягиванием проведения следственных действий. Ведь с самого начала Генеральная прокуратура, в частности, Управление спецрасследований, давали конкретные четкие сроки завершения следственных действий", - сказал Игорь Пошивайло.

По словам юриста Национального музея Революции Достоинства Дмитрия Цвитненко, основными статьями расходов генподрядчика на строительство мемориала были закупка лип и гранита.

"Это почти половина суммы аванса, которая была оплачена нами генподрядчику. Липы и гранит находятся в Украине ... Относительно 111 млн, во-первых, не на все 111 млн закуплены строительные материалы ... То есть, остаток на счету составляет ... где-то 22 млн грн из 111. Остальная сумма да, это материалы, и подготовительные работы", - сказал Дмитрий Цвитненко.

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Он отметил, что материалы хранятся у подрядчика, а средства были перечислены на счет подрядчика в государственном казначействе.

"К августу 2021 года, мы должны принять выполненные работы. Для того, чтобы отчитаться за средства, уплаченные в качестве аванса. То есть, грубо говоря, мы заплатили 111 млн, после завершения работ подписываются акты выполненных работ, что являются основанием и объяснением, назовем это так, куда были потрачены средства. Вот акты выполненных работ, что подтверждают их использование. До окончания этих работ, а они не проводятся, соответственно - мы не можем подписать этот акт. Соответственно, мы не можем отчитаться за эти использованные средства. Что будет после 21 августа - именно с этим вопросом мы обращаемся и к ... Офису Генерального прокурора, и в Кабинет министров в частности. Потому что невозможно заморозить этот объект", - добавил Цвитненко.

Он отметил, что заморозить объект нельзя, так как были закуплены материалы и они готовы строить объект.

"И никаких преград кроме ареста земельного участка не существует. Поэтому это вопрос, который мы, к сожалению, самостоятельно решить не можем. Поскольку Кабинет министров определил нас заказчиком строительства - то именно к их компетенции, я считаю, относится решение этого вопроса: что делать дальше со средствами, которые оплачены, но отчитаться за которые невозможно, в связи с тем, что строительные работы не проводятся", - добавил юрист.

Напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

В феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Также напомним, что 19 ноября 2020 года в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориалу на аллее Небесной Сотни.

После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит "экспертиза строительства музея", проектирование которого началось.

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