У МОЗ розповіли, скільки апаратів штучної вентиляції легень є в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні є близько 400 апаратів штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії інтенсивних лікарень, а також значна кількість у операційних. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інтенсивних лікарень. Близько 3,5 тис. апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективних планах перепрофілювання лікарень в подальшому можуть використовуватися для надання реанімаційної допомоги хворим на COVID-19", - сказав Ляшко.
За його словами, в той же час є значна кількість апаратів в операційних, які проводили планові операції.
"Сьогодні планові операції на період карантину заборонені. Тому також ці апарати штучної вентиляції легень можуть бути використані для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.
Також він додав, що багато приватних закладів, які раніше не надавали статистику до МОЗ, переформатовують свої лікарні і виділяють поверхи, бокси, кімнати для можливого потенційного надання медичної допомоги хворим на коронавірус.
Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.