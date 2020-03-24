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У МОЗ розповіли, скільки апаратів штучної вентиляції легень є в Україні

У МОЗ розповіли, скільки апаратів штучної вентиляції легень є в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні є близько 400 апаратів штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії інтенсивних лікарень, а також значна кількість у операційних. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інтенсивних лікарень. Близько 3,5 тис. апаратів штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективних планах перепрофілювання лікарень в подальшому можуть використовуватися для надання реанімаційної допомоги хворим на COVID-19", - сказав Ляшко.

За його словами, в той же час є значна кількість апаратів в операційних, які проводили планові операції.

"Сьогодні планові операції на період карантину заборонені. Тому також ці апарати штучної вентиляції легень можуть бути використані для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Також він додав, що багато приватних закладів, які раніше не надавали статистику до МОЗ, переформатовують свої лікарні і виділяють поверхи, бокси, кімнати для можливого потенційного надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

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