У МОЗ розповіли, скільки апаратів штучної вентиляції легень є в Україні

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні є близько 400 апаратів штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії інтенсивних лікарень, а також значна кількість у операційних. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.