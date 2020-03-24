В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104070 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106761 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108711 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116800 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101691 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105942 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106776 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131678 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

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В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии интенсивных больниц, а также значительное количество в операционных. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии интенсивных больниц. Около 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии, в перспективных планах перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания реанимационной помощи больным COVID-19", - сказал Ляшко.

По его словам, в то же время имеется значительное количество аппаратов в операционных, которые проводили плановые операции.

"Сегодня плановые операции на период карантина запрещены. Поэтому также эти аппараты искусственной вентиляции легких могут быть использованы для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что многие частные заведения, которые раньше не придавали статистику в Минздрав, переформатируют свои больницы и выделяют этажи, боксы, комнаты для возможного потенциального оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для обнаружения коронавирусной инфекции.

Украинские Национальные Новости

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