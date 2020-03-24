В Минздраве рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине около 400 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии интенсивных больниц, а также значительное количество в операционных. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.