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У МОЗ пов'язали скасування маскового режиму з вакцинацією

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні наразі рано говорити про скасування маскового режиму. Для початку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70-80% населення. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю “Радіо Свобода”, повідомляє УНН.

Цитата:

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте наздоганяти вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні", - заявив Ляшко.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що наразі питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім перевіряти COVID-сертифікат - "вакцинований - не вакцинований" - не досить зручно.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину. Карантин передбачає носіння засобів індивідуального захисту.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні карантинні обмеження. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

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