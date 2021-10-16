В Минздраве связали отмену масочного режима с вакцинацией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима. Для начала необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода", сообщает УНН.
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"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догонять вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться от масок на лице, или нет", - заявил Ляшко.
Детали
В частности, он отметил, что сейчас вопрос отмены ношения масок нецелесообразен, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем проверять COVID-сертификат - "вакцинирован - не вакцинирован" - недостаточно удобно.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина. Карантин предусматривает ношение средств индивидуальной защиты.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные карантинные ограничения. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.