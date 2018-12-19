У МОЗ підтвердили смерть дитини від ускладнення кору
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили смерть маленької дитини від ускладнень внаслідок кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.
"Минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. Їй був 1 рік і 3 місяці", – йдеться в повідомленні.
Як зазначено, дитині не робили планове щеплення від кору в 1 рік з медичних причин.
"Це вже 16-й випадок смерті від кору за 2018 рік", – уточнили у МОЗ.
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Як повідомляв УНН 11 грудня, в Одесі через ускладнення від пневмонії, яка була викликана ускладненням протікання захворювання на кір, померла маленька дитина.
Нагадаємо, впродовж 2018 року на кір захворіло вже 49 518 українців, з яких 31 221 дітей.