Від кашлюку померла людина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Кам’янську Дніпропетровської області від кашлюку померла людина. Про це йдеться на сайті Кам’янської міської ради, передає УНН.
"За інформацією Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень, з початку року у місті зареєстровано 10 випадків захворювань на кашлюк, в тому числі, 1 випадок – летальний. Всі хворі щеплень проти кашлюку не мали", - йдеться у повідомлені.
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Окрім цього, на сайті є інформація про зареєстрований 21 випадок захворювань на кір та 12 випадків захворювань на гострий вірусний гепатит В.
Як повідомляють у Кам’янській міськради, причиною такої кількості захворюваності стала мала кількість щеплень серед населення.
"У зв’язку з неритмічними та не у повному обсязі поставками медичних імунобіологічних препаратів протягом останніх років, сформувався прошарок неімунного населення, внаслідок чого відбулось зниження колективного імунітету", - зазначено на сайті міськради.
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