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От коклюша умер человек

Киев • УНН

 • 13977 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Каменском Днепропетровской области от коклюша умер человек. Об этом говорится на сайте Каменского городского совета, передает УНН.

От коклюша умер человек

"По информации Каменского городского отдела лабораторных исследований, с начала года в городе зарегистрировано 10 случаев заболеваний коклюшем, в том числе, 1 случай - летальный. Все больные прививок против коклюша не имели", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, на сайте есть информация о зарегистрированном 21 случае заболеваний корью и 12 случаях заболеваний острым вирусным гепатитом В.

Как сообщают в Каменском горсовете, причиной такого количества заболеваемости стало малое количество прививок среди населения.

"В связи с неритмичными и не в полном объеме поставками медицинских иммунобиологических препаратов в течение последних лет, сформировалась прослойка неиммунного населения, в результате чего произошло снижение коллективного иммунитета", - говорится на сайте горсовета.

Напомним, в Одесской области от ОРВИ умер младенец.

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