В Минздраве подтвердили смерть ребенка от осложнения кори
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения подтвердили смерть маленького ребенка от осложнений вследствие кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"На прошлой неделе от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе. Ему был 1 год и 3 месяца", – говорится в сообщении.
Как указано, ребенку не делали плановую прививку от кори в 1 год по медицинским причинам.
"Это уже 16-й случай смерти от кори за 2018", – уточнили в Минздраве.
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Как сообщал УНН 11 декабря, в Одессе из-за осложнений от пневмонии, вызванной осложнением течения заболевания корью, умерл маленький ребенок.
Напомним, в течение 2018 года корью заболело уже 49 518 украинцев, из которых 31 221 детей.