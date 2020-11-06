У МОЗ оновили список країн "червоної" зони

Так, до переліку "зеленої" зони входять 147 країн, зокрема: Німеччина, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет та Естонія.

У "червоному" списку опинилося 46 країн, зокрема: Бельгія, Швейцарія, Чехія, Словенія, Вірменія, Франція, Хорватія, Польща, Словаччина, Іспанія, Італія, Португалія, Велика Британія, Болгарія, Угорщина, Румунія, США і Литва.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України. А ось у Києві за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - понад 1000 випадків.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.