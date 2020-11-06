В Минздраве обновили список стран "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 147 стран, в частности: Германия, ОАЭ, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Израиль, Казахстан, Турция, Египет и Эстония.
В "красном" списке оказалось 46 стран, в том числе: Бельгия, Швейцария, Чехия, Словения, Армения, Франция, Хорватия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Болгария, Венгрия, Румыния, США и Литва.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысяч, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины. А вот в Киеве за минувшие сутки зафиксировано новый антирекорд - в более 1000 случаев.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.