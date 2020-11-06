Новий антирекорд: у Києві за добу підтвердили ще понад тисячу нових випадків COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 1002 осіб, загалом хворіють понад 42 тисяч. Померли за останню добу 15 людей. Про це написав у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“За минулу добу в Києві — понад тисяча нових випадків захворювання. Коронавірус виявили в 1002 людей.Померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375”, — написав Кличко.

За його словами, захворіли:
— 556 жінок віком від 18 до 84 років
— 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
— 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 39 медиків.

“До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 55 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу найбільше людей від початку пандемії — 1 449. Всього коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва”, — зазначив Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі — 164, Оболонському — 154, Деснянському районі — 114 випадків.

“Ми вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах столиці. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус. У лікарнях № 3, № 5, № 7 та № 12”, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 9,7 тисячі, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.

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