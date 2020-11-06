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Новый антирекорд: в Киеве за сутки подтвердили еще более тысячи новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили в 1002 человек, в общем болеют более 42 тысяч. Умерли за последние сутки 15 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

“За прошедшие сутки в Киеве — более тысячи новых случаев заболевания. Коронавирус обнаружили у 1002 людей. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 375”, — написал Кличко.

По его словам, заболели:
— 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
— 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
— 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Заболели в том числе и 39 медиков.

“В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки всего людей от начала пандемии — 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева”, — отметил Кличко.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе — 164, Оболонском — 154, Деснянском районе — 114 случаев.

“Мы уже подготовили почти 4 тысячи коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах № 3, № 5, № 7 и № 12”, — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине на 8 часов 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 9,7 тысячи, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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