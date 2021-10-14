У МОЗ назвали області, які опинились на межі “червоної” зони

Так, за словами Кузіна, наразі є 15 областей, які зараз перебувають на так званому “сигнальному”, або “помаранчевому” рівні.

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“Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області — вони межують між „червоною“ та „помаранчевою“ зонами, але там дійсно ситуація зараз є напруженою. Поки що вдається ситуацію втримати... але ситуація, вона дійсно поступово погіршується”, — заявив головний санлікар.

Деталі

Кузін нагадав, що цього тижня вже було прийнято рішення державної комісії ТЕБ та НС про переведення Херсонської області у “червоний” рівень.

“Цей рівень епідемічної небезпеки буде запроваджений з 15 жовтня. Ми бачимо що у цій області ситуація зараз найгірша”, — додав він.

Додамо

Як писав УНН, станом на 14 жовтня в Україні 17 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.