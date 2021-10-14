В Минздраве назвали области, которые оказались на грани "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На сегодня 15 областей Украины подобрались к "красному" уровню эпидемической опасности распространения COVID-19, наихудшая ситуация - в пяти из них. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, передает УНН.
Так, по словам Кузина, сейчас есть 15 областей, которые сейчас находятся на так называемом "сигнальном", или "оранжевом" уровне.
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"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую области - они граничат между "красной" и "оранжевой" зонами, но там действительно ситуация сейчас напряженная. Пока удается ситуацию удержать ... но ситуация, она действительно постепенно ухудшается", - заявил главный санврач.
Детали
Кузин напомнил, что на этой неделе уже было принято решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе Херсонской области в "красный" уровень.
"Этот уровень эпидемической опасности будет введен с 15 октября. Мы видим в этой области ситуация сейчас плохая", - добавил он.
Добавим
Как писал УНН, по состоянию на 14 октября в Украине 17 областей из-за высокого уровня госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.