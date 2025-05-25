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У москві заявили про атаку БПЛА: три аеропорти призупинили роботу

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

сергій собянін заявив про атаку безпілотників на москву. Через це аеропорти внуково, домодєдово та жуковський призупинили роботу, нібито збито 11 БПЛА.

У москві заявили про атаку БПЛА: три аеропорти призупинили роботу

мер москви сергій собянін заявив про атаку нібито кількох БПЛА на російську столицю. Внаслідок цього московські аеропорти внуково, домодєдово та жуковський призупинили роботу. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив собянін, це сталось вдень 25 травня. За його даними, на місто ніби летіли три безпілотники. Їх нібито збили російські сили ППО.

Пізніше він заявив, що на москву летів і четвертий безпілотний літальний апарат. Через це три великі аеропорти російської столиці - внуково, домодєдово та жуковський - призупинили роботу.

Загалом протягом дня, за його заявою, було знищено 11 БПЛА. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється.

Пізніше російські "ЗМІ" повідомили про відновлення роботи аеропортів.

Нагадаємо

Під час відвідання курської області гвинтокрил російського диктатора володимира путіна фактично потрапив до епіцентру відбиття масованої атаки українських БПЛА.

Також УНН повідомляв, що у Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. У МЗС рф заговорили про ноту протесту.

Євген Устименко

Євген Устименко

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