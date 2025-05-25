В москве заявили об атаке БПЛА: три аэропорта приостановили работу

мэр москвы сергей собянин заявил об атаке якобы нескольких БПЛА на российскую столицу. В результате этого московские аэропорты внуково, домодедово и жуковский приостановили работу. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил собянин, это произошло днем 25 мая. По его данным, на город якобы летели три беспилотника. Их якобы сбили российские силы ПВО.

Позже он заявил, что на москву летел и четвертый беспилотный летательный аппарат. Из-за этого три крупных аэропорта российской столицы - внуково, домодедово и жуковский - приостановили работу.

В общей сложности в течение дня, по его заявлению, было уничтожено 11 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Позже российские "СМИ" сообщили о возобновлении работы аэропортов.

Напомним

Во время посещения курской области вертолет российского диктатора владимира путина фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА.

Также УНН сообщал, что в Швеции на здание посольства россии сбросили краску с дрона. В МИД рф заговорили о ноте протеста.