У Москві на акції в підтримку афганських жінок затримали кілька учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Москві біля посольства Афганістану поліцейські затримали шістьох учасників акції на підтримку афганських жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання ОВС-Інфо.
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"Біля посольства Афганістану в Москві затримали учасників одиночних пікетів. Вони вийшли підтримати афганських жінок", - говориться в повідомленні.
За даними "ОВС-Інфо", затримали шістьох учасників одиночних пікетів.
Повідомляється, що затриманих доставили в ОВС "Пресненський". До них виїхали адвокати.
Доповнення
Ірландія отримує дані про факти насильства над жінками в Афганістані, такі проблеми мають відображення на питаннях легітимності будь-якої влади.
Довідка
Після перемоги міжнародної коаліції над силами талібів у 2001 році ситуація з правами жінок в Афганістані поліпшувалася вкрай повільно: навіть через 11 років, в березні 2012 року, тодішній президент країни Хамід Карзай, незважаючи на протести жіночих правозахисних організацій, підтримав "кодекс поведінки", який, як і раніше, забороняв жінкам виходити з дому без супроводу когось з родичів, а також, наприклад, вступати в діалог з незнайомцями на ринках або на роботі. Втім, становище жінок було дуже різним в залежності від регіону і місця проживання в ньому: у великих містах справа завжди йшла краще, ніж в провінції, як і в традиційно прогресивних регіонах в порівнянні з традиційно консервативними.
Раніше
Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення і заявили, що дискримінації жінок не буде.
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Встановлення влади "Талібану"
Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.