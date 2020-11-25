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У Monobank щотижня масово тестують працівників на COVID-19 - Гороховський

У Monobank щотижня масово тестують працівників на COVID-19 - Гороховський

Київ • УНН

 • 24104 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Український бізнес масово і регулярно тестує своїх співробітників на коронавірусну хворобу за прикладом Європи. Про це УНН розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Ми зараз регулярно - раз на тиждень тестуємо всіх наших співробітників", - заявив Гороховський.

Бізнесмен також вважає, що держава повинна підтримувати українських виробників. Подібна ініціатива недавно стартувала з введенням урядом "карантину вихідного дня". Так, ряд представників бізнесу та лідерів громадської думки закликали Володимира Зеленського та українців підтримати вітчизняних виробників. Крім того, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк підтримала ініціативу тестування українців ІФА-тестами на антиген вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, що у той час, як бізнес масово тестує своїх співробітників на COVID-19, держава не тестує навіть вразливе населення у будинках для людей похилого віку, в'язницях, лікарнях, інтернетах для людей з інвалідністю. Що, у свою чергу, може спричинити спалахи коронавірусу з високою смертністю у закритих установах.

Раніше в ряді європейських країн почали масово тестувати населення закритих соціальних інституцій "антигенними" тестами на коронавірус.

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