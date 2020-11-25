В Monobank еженедельно массово тестируют работников на COVID-19 - Гороховский

"Мы сейчас регулярно - раз в неделю тестируем всех наших сотрудников", - заявил Гороховский.

Бизнесмен также считает, что государство должно поддерживать украинских производителей. Подобная инициатива недавно стартовала с введением правительством "карантина выходного дня". Так, ряд представителей бизнеса и лидеров общественного мнения призвали Владимира Зеленского и украинцев поддержать отечественных производителей. Кроме того, заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поддержала инициативу тестирования украинцев ИФА-тестами на антиген отечественного производства.

Напомним, что в то время, как бизнес массово тестирует своих сотрудников на COVID-19, государство не тестирует даже уязвимое население в домах престарелых, тюрьмах, больницах, интернетах для людей с инвалидностью. Что, в свою очередь, может вызвать вспышки коронавируса с высокой смертностью в закрытых учреждениях.

Ранее в ряде европейских стран начали массово тестировать населения закрытых социальных институтов "антигенными" тестами на коронавирус.