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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 24235 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 40438 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 57767 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 81464 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106847 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111031 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Monobank еженедельно массово тестируют работников на COVID-19 - Гороховский

В Monobank еженедельно массово тестируют работников на COVID-19 - Гороховский

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинский бизнес массово и регулярно тестирует своих сотрудников на коронавирусную болезнь по примеру Европы. Об этом УНН рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Мы сейчас регулярно - раз в неделю тестируем всех наших сотрудников", - заявил Гороховский.

Бизнесмен также считает, что государство должно поддерживать украинских производителей. Подобная инициатива недавно стартовала с введением правительством "карантина выходного дня". Так, ряд представителей бизнеса и лидеров общественного мнения призвали Владимира Зеленского и украинцев поддержать отечественных производителей. Кроме того, заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поддержала инициативу тестирования украинцев ИФА-тестами на антиген отечественного производства.

Напомним, что в то время, как бизнес массово тестирует своих сотрудников на COVID-19, государство не тестирует даже уязвимое население в домах престарелых, тюрьмах, больницах, интернетах для людей с инвалидностью. Что, в свою очередь, может вызвать вспышки коронавируса с высокой смертностью в закрытых учреждениях.

Ранее в ряде европейских стран начали массово тестировать населения закрытых социальных институтов "антигенными" тестами на коронавирус.

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