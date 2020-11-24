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Експерт розповів, де українська влада ризикує отримати нові вогнища COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Поряд з тим, як низка європейських країн впроваджує масове безкоштовне тестування всього населення, в Україні не тестують навіть першочергові соціальні інституції. А як раз вони мають підвищену небезпеку перетворитись на вогнища COVID-19 з катастрофічними наслідками. Про це УНН розповів директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.

Експерт розповів, де українська влада ризикує отримати нові вогнища COVID-19

"Безумовно, всі соціальні інститути повинні першочергового тестуватися і системно. Лікарі, ув’язненні, люди похилого віку, люди, які знаходяться в інтернатних закладах – ці заклади першочергово повинні тестуватися. Ці заклади можуть перетворюватися в джерела, вогнища інфекції, і це може мати тяжкі наслідки для всього суспільства", - застеріг експерт.

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Разом із тим Бортник впевнений, що приховати небезпечний спалах у закритих закладах із підвищеними ризиками інфікування буде важко. Тож поки цього не сталося за прикладом європейських країн треба розпочати тестування у домах для людей похилого віку, спецінтернатах для людей з інвалідністю, в'язницях, лікарнях, військових частинах тощо.

"Це серйозна проблема, і мені здається в першу чергу варто приділити увагу цьому питанню", - підсумував він.

Наразі в усіх цих закладах відсутнє регулярне та масове тестування на COVID-19, що лежить у межах відповідальності уряду, влади на місцях і керівництва подібних закладів.

Нагадаємо, у Чехії, Німеччині, Австрії, Великій Британії, Естонії, інших європейських країнах і США проводять масове тестування на антиген коронавірусу у спеціалізованих закритих закладах. До них належать будинки з людьми похилого віку, лікарні, в’язниці тощо.

Раніше в Уповноваженого з прав людини розповіли, що у будинках для людей похилого віку не проводять масове тестування на коронавірусну хворобу ні серед персоналу, ні серед відвідувачів, ні серед груп ризику, які там перебувають.

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