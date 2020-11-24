Эксперт рассказал, где украинская власть рискует получить новые очаги COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вместе с тем, как ряд европейских стран внедряет массовое бесплатное тестирование всего населения, в Украине не тестируют даже первоочередные социальные институты. А как раз они имеют повышенную опасность превратиться в очаги COVID-19 с катастрофическими последствиями. Об этом УНН рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Безусловно, все социальные институты должны первоочередно тестироваться и системно. Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатных заведениях - эти заведения в первую очередь должны тестироваться. Эти учреждения могут превращаться в источники, очаги инфекции, и это может иметь тяжелые последствия для всего общества", - предостерег эксперт.
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Вместе с тем Бортник уверен, что скрыть опасную вспышку в закрытых учреждениях с повышенными рисками инфицирования будет трудно. Поэтому пока этого не произошло по примеру европейских стран нужно начать тестирование в домах престарелых, специнтернатах для людей с инвалидностью, тюрьмах, больницах, воинских частях и тому подобное.
"Это серьезная проблема, и мне кажется в первую очередь стоит уделить внимание этому вопросу", - подытожил он.
Сейчас во всех этих заведениях отсутствует регулярное и массовое тестирование на COVID-19, которое лежит в пределах ответственности правительства, власти на местах и руководства подобных заведений.
Напомним, в Чехии, Германии, Австрии, Великобритании, Эстонии, других европейских странах и США проводят массовое тестирование на антиген коронавируса в специализированных закрытых учреждениях. К ним относятся дома с пожилыми людьми, больницы, тюрьмы и т. д.
Ранее у Уполномоченного по правам человека рассказали, что в домах престарелых не проводят массовое тестирование на коронавирусную болезнь ни среди персонала, ни среди посетителей, ни среди групп риска, которые там находятся.