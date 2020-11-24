Эксперт рассказал, где украинская власть рискует получить новые очаги COVID-19

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вместе с тем, как ряд европейских стран внедряет массовое бесплатное тестирование всего населения, в Украине не тестируют даже первоочередные социальные институты. А как раз они имеют повышенную опасность превратиться в очаги COVID-19 с катастрофическими последствиями. Об этом УНН рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.