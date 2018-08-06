У Молдові не виключили подачу заявки на вступ до ЄС в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Молдова не виключає можливості подачі заявки на вступ до Європейського союзу в 2018 році, коли закінчується мандат нинішнього уряду. Про це повідомила міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Наталія Герман в ефірі "Радіо Молдова" передає УНН.
Герман зазначила, що все буде залежати від успішності процесу реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і внутрішньополітичної ситуації
"Обов'язково потрібна політична стабільність, оскільки нереально рухатися вперед, якщо уряд буде змінюватися кожні 6-8 місяців", - сказала вона.
Герман зазначила, що уряд має проблеми в 3-х областях: реформа правосуддя, боротьба з корупцією і забезпечення стабільності в фінансово-банківському секторі. Ці реформи, за словами Герман, потрібно терміново просувати.
Нагадаємо, Європейський Союз готовий приєднатися до відновлення і розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької і Луганської областей, і Україна вітає таку готовність.