В Молдове не исключили подачу заявки на вступление в ЕС в 2018 году

Герман отметила, что все будет зависеть от успешности процесса реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и внутриполитической ситуации

"Обязательно нужна политическая стабильность, поскольку нереально двигаться вперед, если правительство будет меняться каждые 6-8 месяцев", - сказала она.



Герман отметила, что у правительства есть проблемы в 3-х областях: реформа правосудия, борьба с коррупцией и обеспечение стабильности в финансово-банковском секторе. Эти реформы, по словам Герман, нужно срочно продвигать.



Напомним, Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей, и Украина приветствует такую готовность.