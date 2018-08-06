В Молдове не исключили подачу заявки на вступление в ЕС в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Молдова не исключает возможности подачи заявки на вступление в Европейский союз в 2018 году, когда заканчивается мандат нынешнего правительства. Об этом сообщила министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Наталья Герман в эфире "Радио Молдова" передает УНН.
Герман отметила, что все будет зависеть от успешности процесса реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и внутриполитической ситуации
"Обязательно нужна политическая стабильность, поскольку нереально двигаться вперед, если правительство будет меняться каждые 6-8 месяцев", - сказала она.
Герман отметила, что у правительства есть проблемы в 3-х областях: реформа правосудия, борьба с коррупцией и обеспечение стабильности в финансово-банковском секторе. Эти реформы, по словам Герман, нужно срочно продвигать.
Напомним, Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей, и Украина приветствует такую готовность.